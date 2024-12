Verão Maior Paraná: palcos Sunset terão mais de 48 shows gratuitos de artistas paranaenses

No Verão Maior Paraná, mais de 48 artistas se apresentarão ao público ao longo desta temporada, por iniciativa da SEEC (Secretaria de Estado da Cultura) e do Palco Paraná. O talento das artistas paranaenses vai protagonizar a programação dos Palcos Sunset, estruturas montadas nas areias de Guaratura e Caiobá, no Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Estado.





Com programação marcada para iniciar em 3 de janeiro, os shows dos Palcos Sunset serão gratuitos e aberto a todos os públicos. Até o final da temporada, haverá espetáculos de terça a domingo, sempre a partir das 18h30. Rock, samba, sertanejo, MPB, reggae e diversos outros gêneros vão compor a agenda, que promete agradar os mais diferentes públicos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Os Palcos Sunset chegam para levar o melhor da música paranaense aos veranistas e turistas no litoral e no Noroeste do Estado, valorizando nossos artistas locais e oferecendo cultura de qualidade para todas as pessoas aproveitarem, de forma completamente gratuita", afirma a secretária de estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.





Confira a agenda das primeiras atrações já confirmadas:

Publicidade





Caiobá





07/01 - Gustavo Toledo e Gabriel

Publicidade

08/01 - Ochtop

09/01 - Denorex 80

Publicidade

14/01 - Namastê

15/01 - Terezzo

Publicidade

16/01 - Bia Socek





Guaratuba

Publicidade





03/01 - La Mala Conducta

04/01 - Djambi (18h30) e Jovem Dionísio (19h30)

Publicidade

10/01 - Relespública

11/01 - Black Maria

17/01 - Rúbia Divino

18/01 - Blindagem





São Pedro do Paraná





03/01 - Junior e Rodrigo

04/01 - Fabio Santos e Banda

10/01 - Inimigos do Ritmo

11/01 - Thiago Viola

17/01 - APK

18/01 - Orquestra Sanfônica





Porto Rico





03/01 - Dani e Gabriela

04/01 - Lucca e Leonardo

10/01 - Irmãos Jovino

11/01 - João Vitor e Gabriel

17/01 - Jean e Júlio

18/01 - André di Barros





VERÃO MAIOR PARANÁ





Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao . Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, mais de 48 shows de artistas paranaenses nos Palcos Sunset em Caiobá, Guaratuba, São Pedro do Paraná e Porto Rico, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.





Leia também: