Segurança nas estradas: Veja dicas da PRE para evitar acidentes no fim do ano

Muitos aproveitam a chegada do Natal, fim de ano e as festas para viajar, visitar familiares ou tirar férias. Entretanto, as estradas nesta época exigem cuidados especiais para garantir uma viagem segura e tranquila e não colocar em risco a segurança dos motoristas e passageiros.







Segundo o balanço divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em dezembro de 2024, 90 pessoas morreram nas estradas federais entre os dias 22 e 25 de dezembro de 2023. Além de flagrar 5.940 condutores fazendo ultrapassagens em locais proibidos, registrou 25.658 veículos transitando em velocidade superior ao limite da via e 90 pessoas morreram nas estradas federais de todo o país.

Ao todo, 1.106 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool ou por se recusarem a fazer o teste de bafômetro, que foi aplicado em mais de 26 mil motoristas. Outra infração recorrente foi a de transporte de crianças sem uso de cadeirinhas (668 notificações).







Pensando em evitar acidentes, a PRE divulgou algumas orientações para realizar uma viagem mais segura, confortável e ficar preparado para eventuais imprevistos.

VERIFIQUE O ESTADO DO VEÍCULO

Faça uma revisão no veículo e verifique os pneus, fluidos, óleo, faróis e freios. Não se esqueça de verificar a documentação do veículo e do condutor.







PLANEJAMENTO DO PERCURSO





Defina paradas, escolha dias e horários alternativos ao alto fluxo de veículos e evite dirigir à noite. Fique de olho nas condições climáticas e, em caso de chuva, reduza a velocidade.



RESPEITE AS LEIS DE TRÂNSITO

Respeite os limites de velocidade da estrada. Realize ultrapassagens apenas de forma segura e em locais adequados. Evite o uso de celular ao dirigir e jamais conduza sob efeito de álcool.







BAGAGENS





Arrume as bagagens com cuidado, sempre no porta-malas. Isso ajuda a manter o equilíbrio do carro, evita que objetos se soltem durante a viagem e não prejudica sua visão.







CUIDADO COM AS CRIANÇAS





Ao viajar com crianças, é importante garantir a segurança no transporte. Para isso, deve-se observar as orientações conforme a idade e o peso da criança.





Bebês até 1 ano e com peso de até 13 quilos devem ser transportados no bebê conforto, sempre de costas para o motorista. Entre 1 e 4 anos, com peso de 9 a 18 quilos, a criança deve usar a cadeirinha virada para frente. De 4 a 7,5 anos, com até 36 quilos e menos de 1,45m de altura, a criança deve utilizar o assento elevado. Após os 7 anos e meio de idade e com mais de 1,45m, a criança pode andar sem o assento elevado, utilizando apenas o cinto de segurança.







TENHA PACIÊNCIA





Com o aumento do fluxo de veículos nas estradas durante o verão, é fundamental manter a calma. A paciência no trânsito é essencial para evitar acidentes e garantir a segurança de todos.







Em caso de emergência a pessoa pode entrar em contato pelos números 198 da BPRv (Rodovias Estaduais), 191 da PRF (Rodovias Federais) e 193 do Corpo de Bombeiros.





*Com informações da Agência Brasil