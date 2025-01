Verão Paraná: Aquário de Paranaguá é sucesso no Litoral

No Paraná, o passeio ao Aquário de Paranaguá é uma das opções de lazer no Litoral do estado, principalmente para os dias chuvosos. No local é possível ver de perto peixes, pinguins e outros animais marinhos e terrestres e conta com uma novidade na temporada: o show com uma sereia que mergulha no tanque e encanta a criançada.





No espaço, a apresentação acontece duas vezes por dia, às 11h e às 15h, de domingo a domingo, até o dia 19 de janeiro. Também estão confirmadas apresentações nos dias 31 de janeiro e 9 de fevereiro e no período de Carnaval, de 28 de fevereiro a 4 de março. Outras datas podem ser confirmadas e serão divulgadas no Instagram do aquário ( @aquariodeparanagua ).

A ''Sereia'', Daniela da Corte, é quem dá a vida à personagem mítica. Natural de Guarujá, no Litoral de São Paulo, Daniela pratica mergulho livre desde criança e há dois anos trabalha como sereia no Aquário do Guarujá. “É um trabalho fascinante, que envolve principalmente as crianças e demanda muito cuidado e treinamento”, conta.





“A gente precisa treinar bastante a apneia e a resistência muscular e respiratória. Posso ficar até um minuto submersa, mas como tem muito movimento e interação, a média de apneia é de uns 40 segundos, até voltar para a superfície para respirar”, explica a sereia. “Eu coloco uma calda e tem um peso entre as pernas, então precisa ter muita resistência muscular, principalmente nas pernas”.

A jovem começou como estagiária de educação ambiental no Aquário do Guarujá, tendo também que mergulhar para fazer o manejo dos animais. Como já tinha experiência com os animais, acabou se tornando sereia. “É um trabalho de educação ambiental, porque as crianças têm um apego emocional por aquele lugar, elas acabam cuidando mais. Então elas não vão jogar lixo ou ter uma prática inadequada no mar, que é a casa da sereia”, destaca.





Quem se encantou com o show foi a pequena Helena, de 4 anos, fã declarada do filme Pequena Sereia. “Eu vi os peixinhos e quando a sereia veio, ela veio aqui perto e mandou muitas coisas para mim, me mandou beijo. Eu amo sereia e essa sereia é muito linda, tinha até um piercing e tatuagem”, notou a menina.

O passeio foi uma surpresa do avô para ela e para a avó, Eliete Kesselring, outra fã de sereias. “Ela adora, é simplesmente apaixonada. E eu também, porque a gente curte junto. Nós duas soubemos hoje do show, porque meu marido fez uma surpresa para mim e para ela”, disse. "É um amor de lugar, tem que vir conhecer. É uma diversidade de animais, tudo muito bonito. Tem que prestigiar”.