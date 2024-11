Vereador é investigado por uso de cargo público para burlar fila de exames do SUS em Cornélio Procópio

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta terça-feira (5) em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) em investigação sobre possível uso de cargo público de um vereador para burlar a fila de exames da secretaria de Saúde do município.





Segundo o MPPR (Ministério Público do Paraná), a ação se deu por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio e do Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).





"Esse vereador engendrou uma forma de conseguir angariar alguns pacientes e, como tal, conseguir acelerar a obtenção de consultas e exames", comenta o promotor de Justiça Erinton Cristiano Dalmaso, responsável pela apuração. "Foram apreendidos diversos documentos que comprovam a prática do ilícito, além de telefones celulares os quais serão encaminhados à perícia", finaliza.





Apura-se a possível prática de ato de improbidade administrativa com vistas à promoção pessoal e política do vereador, que está atualmente no cumprimento de mandato eletivo, com a personalização de serviços dos órgãos públicos de saúde, em prejuízo à coletividade.

As ordens judiciais foram cumpridas nas residências do vereador e de uma assessora e gabinete na Câmara Municipal em Cornélio Procópio.





Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.





