Vereadores cobram explicações sobre fogos com barulho em Sertanópolis

Depois do Ministério Público, agora é a vez da Câmara Municipal de Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) pedir esclarecimentos à prefeitura municipal sobre os fogos de artifício com barulho lançados durante o aniversário de 88 anos do município. A medida descumpriu uma lei municipal de 2019 que proíbe soltar este tipo de material.

Dos nove vereadores, oito assinaram requerimento questionando a prefeita Ana Ruth Secco (PSB) do motivo da legislação ter sido desobedecida. O único que não seguiu o grupo foi Anderson Reis Rodrigues (União Brasil). Parlamentares ouvidos pela reportagem disseram que a resposta deve ser lida na sessão desta segunda-feira (20).

