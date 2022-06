Sertanópolis: Mesmo com lei proibindo, município gasta R$ 60 mil com fogos

A Prefeitura de Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina) está gastando R$ 61 mil com fogos de artifício para duas festas: o aniversário da cidade, comemorado na última segunda-feira (6), e o Réveillon 2023. Mas a compra infringe uma lei do próprio município que proíbe a soltura desse tipo de produto com barulho.

A legislação foi sancionada no dia 2 de abril de 2019 pelo ex-prefeito Aleocídio Balzanelo, conhecido como Tide (PDT). Segundo a determinação, foram proibidas a "utilização, queima, soltura e manuseio de fogos, artefatos, rojões e foguetes que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, em locais públicos e privados". Em consulta ao Portal da Transparência, a FOLHA confirmou que a lei está em vigor.



A licitação foi dividida em dois lotes e uma empresa de Umuarama, a Mundial Fogos Ltda., foi declarada vencedora. Da despesa total, R$ 24.878,32 foram aplicados na comemoração de 88 anos, realizada durante o evento chamado Expo Sertão, que ocorreu no final de semana passado e reuniu artistas famosos do segmento sertanejo.

A terceirizada ficou responsável em adquirir diferentes tipos de fogos. A FOLHA apurou com uma das fornecedoras que eles são barulhentos. A confirmação também veio em uma postagem da própria prefeitura na conta oficial do Instagram. O vídeo mostra o show pirotécnico no Lago Tabocó, um dos principais pontos de lazer da cidade, e dois jovens filmando o espetáculo por meio de um drone.





