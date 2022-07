Vias marginais da nova trincheira de Cambé estarão liberadas até sexta

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que estão sendo liberadas as novas vias marginais e passagens superiores da Trincheira Bratislava, em Cambé, na região Norte do Estado. A operação deve terminar nesta sexta-feira (29), com a obra de arte especial inteiramente liberada.

Os trabalhos estão em fase final nas vias, que são liberadas ao tráfego à medida que os serviços no pavimento são concluídos.





Usuários devem seguir com cautela pelo local neste momento de transição, sempre obedecendo à sinalização vertical e horizontal.





O trânsito no local anteriormente era disciplinado por interseção em nível com conjuntos semafóricos, resultando em congestionamentos e acidentes, por não mais comportar o volume de tráfego da via.