Paranaense pode esperar fevereiro quente e chuvoso, diz previsão do Simepar

As características do verão estão acentuadas no Paraná: muito calor e pancadas de chuva isoladas em todas as regiões do Estado.





Segundo a equipe de meteorologistas do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), fevereiro chega intensificando ainda mais os padrões. O calor permanece, e a chuva pode ser menos isolada e mais generalizada em algumas regiões.

Em relação à série histórica dos acumulados de chuva para a primeira semana de fevereiro, é esperada uma quantidade acima da média em todas as regiões paranaenses - inclusive no Sudoeste, onde as precipitações foram isoladas no mês de janeiro.





“Nas regiões Sudoeste, Centro-Ocidental, Centro-Sul, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro e Campos Gerais, os acumulados de chuva em fevereiro são entre 140 e 180 mm”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar.

A climatologia de fevereiro ainda registra acumulados de chuva entre 100 e 140 mm no extremo Oeste, e entre 110 e 140 mm no Sudeste do Paraná. Da Região Metropolitana de Curitiba até o Litoral, os acumulados em fevereiro aumentam progressivamente de 150 até 360 mm.