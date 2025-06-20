Paróquia Nipo-brasileira de Londrina comemora 117 anos da imigração japonesa no Brasil

O dia 18 de junho é celebrado no Brasil como o dia da Imigração Japonesa. Uma referência a 18 de junho de 1908, quando chegou ao Porto de Santos os primeiros imigrantes japoneses, no navio Kasato Maru. Em Londrina, a Paróquia Pessoal Nipo-brasileira Imaculada Conceição (Rua Belo Horizonte, 795), celebra uma Missa em Ação de Graças, no domingo, 22 de junho, às 8h30.





Essa Missa é celebrada todos os anos pela Paróquia Nipo-brasileira no domingo mais próximo ao 18 de junho, como uma forma de valorizar e manter viva a cultura e a contribuição dos japoneses em mais de um século de presença no Brasil, país que mais abriga japoneses e descentes fora do Japão. Ao final da celebração imigrantes japoneses e familiares serão abençoados.

A Missa será celebrada em português com algumas inserções em japonês, como a leitura bíblica e os cantos, que serão executados todos em japonês pelo Coral Akatsuki no Hoshi, da Paróquia Nipo-brasileira, além de decoração e vestimentas típicas.





Serviço

Missa em Ação de Graças pelos 117 anos da Imigração Japonesa no Brasil

Domingo, 22 de junho, às 8h30

Local: Paróquia Pessoal Nipo-brasileira Imaculada Conceição (Rua Belo Horizonte, 795)





