CELEBRAÇÃO

Paróquia Nipo-brasileira de Londrina comemora 117 anos da imigração japonesa no Brasil

Redação Bonde com assessoria de imprensa
20 jun 2025 às 16:26

Guto Honjo - Pascom Arquidiocese de Londrina
O dia 18 de junho é celebrado no Brasil como o dia da Imigração Japonesa. Uma referência a 18 de junho de 1908, quando chegou ao Porto de Santos os primeiros imigrantes japoneses, no navio Kasato Maru. Em Londrina, a Paróquia Pessoal Nipo-brasileira Imaculada Conceição (Rua Belo Horizonte, 795), celebra uma Missa em Ação de Graças, no domingo, 22 de junho, às 8h30. 


Essa Missa é celebrada todos os anos pela Paróquia Nipo-brasileira no domingo mais próximo ao 18 de junho, como uma forma de valorizar e manter viva a cultura e a contribuição dos japoneses em mais de um século de presença no Brasil, país que mais abriga japoneses e descentes fora do Japão. Ao final da celebração imigrantes japoneses e familiares serão abençoados.

A Missa será celebrada em português com algumas inserções em japonês, como a leitura bíblica e os cantos, que serão executados todos em japonês pelo Coral Akatsuki no Hoshi, da Paróquia Nipo-brasileira, além de decoração e vestimentas típicas. 


Serviço

Missa em Ação de Graças pelos 117 anos da Imigração Japonesa no Brasil

Domingo, 22 de junho, às 8h30

Local: Paróquia Pessoal Nipo-brasileira Imaculada Conceição (Rua Belo Horizonte, 795)


Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

Missa Lingua e cultura Japonesa imigração japonesa Londrina
