Paróquia Nipo promove 'arraiá' em que une a tradição junina com a cultura japonesa

A Paróquia Pessoal Nipo-brasileira Imaculada Conceição promove neste sábado (05), no Espaço Dom Bosco (Rua Dom Bosco, 55 - junto à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora), o seu tradicional "Arraiá". O evento já entrou para o calendário de atividades festivas que trazem como marco a cultura japonesa. Unindo as delícias presentes em todas as festas juninas, o "Arraiá da Nipo" tem ainda pratos japoneses e apresentações artísticas durante toda tarde e noite.





Serão várias barracas típicas juninas, como pão com linguiça, espetinho, pastel, quentão, pipoca e doces, e também a culinária japonesa, com tempurá, yakisoba, executivo, frango karaguê e gochujang (frango frito coreano).

As apresentações artísticas dos principais grupos nipônicos de Londrina começam a partir das 14h, com o projeto Londrina Karaokê, além de alunos da escola Megumi, Bon Odori, com grupos da ACEL, ACROL, Kotobuki. Durante a noite haverá ainda apresentações do grupo Ishindaiko, Ryukyu Koku Matsuri Daiko e Grupo Sansey.





Para as crianças haverá ainda espaço kids. A festa vai até às 22h e a entrada é gratuita.

PROGRAMAÇÃO • ARRAIÁ DA PARÓQUIA NIPO 2025





14h - Abertura da Festa

15h30 - Projeto Londrina Karaokê

17h - Escola Megumi (Taikô)

17h30 - Bon Odori (Grupo Hikari, Grupo de Dança da ACROL, Grupo Kotobuki, Grupo de Dança da ACEL, Grupo de Dança do aluno 19)

18h30 - Intervalo (Horário da Missa)

19h45 - Grupo Ishindaiko (Taikô)

20h15 - Grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko (RKMD) (Eisá)

20h45 - Grupo Sansey (Yosakoi Soran, Taikô e Matsuri Dance)

Serviço:





Arraiá da Paróquia Nipo

Quando: 5 de julho de 2025

Local: Espaço Dom Bosco (Rua Dom Bosco, 55)

Horário: 14h às 22h

Entrada: Gratuita









