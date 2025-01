Passageiro morre após cair da escada de desembarque de avião em São Paulo

Homem mata companheira, faz mulher de escudo e acaba morto em confronto com Polícia Militar em Apucarana

Um homem e uma mulher morreram em um episódio de violência e confronto com a Polícia Militar na região da Estrada do Barreiro, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste domingo (19).