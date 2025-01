Homem mata companheira, faz mulher de escudo e acaba morto em confronto com Polícia Militar em Apucarana

Um homem e uma mulher morreram em um episódio de violência e confronto com a Polícia Militar na região da Estrada do Barreiro, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste domingo (19).





O caso, que começou com um acidente de carro, está sendo investigado pela 17ª SDP (Subdivisão Policial).

De acordo com informações preliminares, o casal estava em um veículo que capotou na estrada. Após o acidente, a mulher tentou fugir das agressões do companheiro, entrando em uma propriedade rural para pedir ajuda. O homem, no entanto, a seguiu, baleando e matando a vítima no local.





Enquanto deixava a propriedade, o suspeito foi confrontado por equipes da Polícia Militar. O homem reagiu à abordagem, utilizando a companheira como escudo antes de ser atingido pelos disparos dos policiais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas confirmou os dois óbitos no local.





O delegado André Garcia informou que as primeiras análises sugerem que o homem teria assassinado a mulher antes do confronto com os policiais, conforme indícios das lesões provocadas por sua arma. No entanto, a confirmação depende dos laudos da Polícia Científica, que esteve no local junto ao IML (Instituto Médico Legal) para os procedimentos de perícia.





A área permanece isolada, e as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do crime e do confronto.