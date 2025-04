PCPR prende sete e cumpre 12 mandados de busca contra o tráfico na região de Maringá

Cerca de 80 agentes da PCPR (Polícia Civil do Paraná) estão nas ruas na manhã desta quinta-feira (24) para o cumprimento de ordens judiciais nas cidades de Maringá, Nova Londrina, Loanda e Porto Rico, no Noroeste do Paraná, em combate a uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico de drogas em diversas cidades da região. Até as 8h30, sete pessoas haviam sido presas.





Coordenada pelo Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) de Maringá, a Operação Nova Medellín se estende há mais de dois anos e revelou um esquema estruturado de distribuição de entorpecentes, com atuação principalmente nos municípios de Nova Londrina, Marilena, Porto Maringá, Porto Rico, Santa Isabel do Ivaí, Loanda e Santa Cruz do Monte Castelo. Durante as investigações, foi identificado que o grupo movimentou alguns milhões de reais em contas bancárias vinculadas aos investigados.

Nesta fase da operação, são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, oito mandados de prisão e ordens de sequestro de bens móveis e imóveis.





A operação conta com o apoio da Delegacia de Nova Londrina, Subdivisões Policiais de Londrina, Apucarana, Cianorte e Paranavaí, Núcleo de Operações com Cães, Grupo Tigre e todos os núcleos do Denarc do Parana, em um esforço conjunto para desmantelar o grupo criminoso.





De acordo com o delegado chefe da Denarc de Maringá Leandro Roque Munim, a operação é resultado de um trabalho minucioso e contínuo da Polícia Civil. “Essa organização criminosa vinha atuando de forma articulada e com grande capacidade de movimentação financeira. A ação desta quinta representa um passo decisivo para enfraquecer o tráfico de drogas na região e proteger nossas comunidades.”