Pedestre fica ferido ao ser atropelado por carro em trevo de rodovia em Cambé

Um pedestre ficou ferido após ser atropelado por um carro na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (27).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 23 anos dirigia um Chevrolet Classic no sentido de Cambé a Londrina quando, ao passar pelo trevo da PR-445 com a BR-369, no KM 81, atropelou o pedestre, que, nesse caso, atravessava a pista da direita para a esquerda.

O motorista do carro não se feriu e o pedestre teve ferimentos. A vítima, que não tinha documentos e não pôde ser identificada, foi socorrida no local e encaminhada à Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico.