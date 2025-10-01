Pessoas de 20 a 29 anos são as que mais se envolvem em colisões de veículos no Paraná

Pessoas com idade entre 20 e 29 anos estão entre a maioria das vítimas de acidentes de trânsito com colisão de veículos no Paraná, segundo dados do CMBPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná). De janeiro a setembro deste ano, 32,2 mil indivíduos nessa faixa etária foram socorridos pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) no Estado.





No total, 89.150 pessoas envolvidas em colisões de veículos foram atendidas pelos bombeiros nos primeiros nove meses de 2025 contra 93.218 do ano passado. Uma redução de 4,56%. Segundo a capitã do CBMPR, Luisiana Guimarães Cavalca, o grupo mais envolvido corresponde a uma faixa de adultos jovens em idade economicamente ativa.



“As estatísticas demonstram que as pessoas de 20 a 29 anos são as que mais se envolvem em acidentes, por ser o grupo mais volumoso, mas também por fatores como a imprudência. Muitos acidentes acontecem na madrugada, em saídas de baladas, e têm consequências mais graves”, explica.





As recomendações do CBMPR quanto aos cuidados no trânsito são as mesmas para todas as faixas etárias. No entanto, os jovens devem estar atentos a alguns sinais. “Para prevenir acidentes, é importante sempre praticar a direção defensiva com as velocidades compatíveis às exigidas nas vias. Assim se evitam colisões e, se elas acontecerem, serão situações menos graves e que não geram vítimas”, afirma a capitã.





PLANO DE REDUÇÃO



O Petrans-PR 2025-2030 (Plano Estadual de Segurança no Trânsito do Paraná) tem por objetivo implementar e fortalecer políticas de segurança viária e promover a mobilidade sustentável no Estado. Dados de 2020 mostram um índice de mortes no trânsito de 21,7 por 100 mil habitantes no Paraná.



O plano tem como meta global reduzir em 50% o índice de mortes no trânsito por 100 mil habitantes até 2030. Tomando como base o ano de 2020, a projeção é que o número caia para 10,8 dentro dos próximos cinco anos.





Em 2023, as lesões de trânsito geraram um custo de mais de R$ 20 milhões em internações no SUS (Sistema Único de Saúde) no Paraná. Já em 2024, o valor ficou acima de R$ 18 milhões, dos quais mais de R$ 10 milhões foram de internações por lesões de trânsito envolvendo motocicletas.





