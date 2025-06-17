Pesquisar

Três foram presos

PM apreende pés de maconha e espingardas de pressão em Jataizinho

Redação Bonde
17 jun 2025 às 15:21

Divulgação/BPM
A PM (Polícia Militar) apreendeu duas espingardas de pressão, cinco pés e porções de maconha, haxixe, além de itens para consumo das drogas em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina). Três pessoas foram presas e um menor apreendido na ação policial. 


A atuação da PM foi motivada por denúncias de que quatro homens estariam efetuando disparos em via pública. Ao chegar próximo ao local, a equipe teria avistado os suspeitos tentando dispensar uma espingarda no quintal de uma residência.


Realizada a abordagem, a PM teria localizado as espingardas de pressão, além de algumas porções de maconha e haxixe prontas para uso. Ao ser questionado, um dos suspeitos teria afirmado que havia mais uma quantidade de maconha na residência e cinco pés da planta sendo cultivados no quintal.


Os três maiores foram presos, os objetos e substâncias recolhidos e um menor apreendido. Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Ibiporã. 

