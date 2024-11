PM encontra parte das armas furtadas de batalhão em Cascavel; uma pessoa é presa

Uma operação da Polícia Militar do Paraná encontrou, na noite desta terça-feira (19), cinco das nove armas que foram furtadas de um batalhão do Exército Brasileiro em Cascavel, no oeste do estado. Uma pessoa também foi presa.





O sumiço das armas -pistolas Beretta, calibre 9 mm- foi identificado na tarde de domingo (17), no 33º Batalhão de Infantaria Mecanizada, após uma conferência de rotina na reserva de armamento do local. Desde então, uma operação do Exército, em parceria com Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, tenta encontrar as armas e os autores do furto.

De acordo com o 6º Batalhão da Polícia Militar, a partir de informações do Exército, quatro pistolas foram localizadas, por volta de 21h, no município de Espigão Alto do Iguaçu (cerca de 130 km de Cascavel), em uma residência localizada em área de assentamentos rurais.





O nome da pessoa presa, que estava na residência, não foi divulgado pelas autoridades. Não é um militar do Exército. O inquérito policial militar instaurado sobre o caso apura se há envolvimento de militares no furto. A apuração, que tramita de forma sigilosa, tem um prazo de até 40 dias para ser concluída.

