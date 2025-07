PMPR retira 237 kg de explosivos de carro em Campo Mourão

Em uma operação complexa, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) retirou cerca de 237 kg de explosivos de um veículo estacionado em Campo Mourão, na região Centro-Oeste do Estado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A ocorrência mobilizou o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), além de mais de 100 pessoas que tiveram que deixar as suas casas nas proximidades do Lar Paraná na tarde desta terça-feira (1°). Com a conclusão da retirada e a neutralização dos riscos, o retorno foi liberado.

Publicidade

Uma equipe do 11º Batalhão identificou o automóvel suspeito no fim da manhã desta terça e, ao verificar a presença de artefatos explosivos, isolou a área e solicitou apoio da unidade especializada, que foi enviada de Curitiba por aeronave do Governo do Estado. Durante a inspeção, os policiais localizaram 132 unidades de emulsão encartuchada, um tipo de explosivo comercial e seis metros de cordel detonante.

Publicidade

Todo o conteúdo foi recolhido pelo Bope e encaminhado à análise técnica, que resultará em um relatório oficial para contribuição nas investigações por parte da Polícia Civil do Paraná (PCPR). Bombeiros e representantes da Defesa Civil também participaram dos trabalhos.





Leia também: