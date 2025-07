Pneu de caminhão estoura e veículo colide com automóvel na BR-277

Um acidente do tipo colisão frontal foi registrado nesta quinta-feira (17), na BR-277, em São Miguel do Iguaçu (Região Oeste). Cinco pessoas ficaram feridas, todas com estado de saúde estável e fora de risco.





De acordo com as informações da PRF (Polícia Rodoviária Estadual), o pneu de um caminhão estourou, provocando a perda de controle da direção. O veículo tombou e colidiu com um automóvel que aguardava para realizar o retorno na via.

A ocorrência resultou em interdição parcial da rodovia nos dois sentidos, com o fluxo sendo desviado pela faixa da direita e pelo acostamento.





Equipes da PRF atuaram no local para atendimento das vítimas, retirada dos veículos e normalização do tráfego.







