Polícia Civil prende homem acusado de homicídio em Maringá

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 27 anos pelo homicídio de Jader Gaspar da Maia. O acusado foi capturado nesta segunda-feira (20), em Maringá, no Noroeste do Estado.

O crime aconteceu no dia 2 de novembro de 2024, em Cascavel, na região Oeste. Na ocasião, a vítima foi executada em via pública por duas pessoas que estavam em uma motocicleta.





Logo após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações a fim de esclarecer o caso. Com a identificação do envolvido, a autoridade policial representou por sua prisão, bem como pela realização de buscas.

Nesta segunda-feira o mandado de prisão foi cumprido, bem como outros quatro de busca e apreensão nas cidades de Cascavel e Corbélia. Durante as buscas foram apreendidos objetos relacionados ao tráfico de drogas, uma arma e outros itens que serão analisados pela investigação.





“Na execução havia um segundo homem envolvido no crime que segue foragido. As diligências prosseguem para chegar até ele”, afirma Fabiano Moza, delegado da Polícia Civil.





A PCPR segue em investigação. O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário.