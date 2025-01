Polícia Civil prende homem em flagrante por tentativa de homicídio no Noroeste do Paraná

A Polícia Civil prendeu em flagrante, no domingo (26), um homem de 38 anos acusado de ter cometido uma tentativa de homicídio. O crime ocorreu no bairro Campo Belo, em Paranavaí, no Noroeste do Paraná.

Os fatos começaram a ser apurados quando um homem compareceu à delegacia acompanhado de seu amigo, que estava ensanguentado. Ele relatava que havia sido vítima de uma agressão com arma branca.

A vítima foi imediatamente socorrida e encaminhada para atendimento médico.

“De acordo com as diligências, na noite anterior, o preso teria furtado objetos e os estaria oferecendo no bairro Campo Belo. Pela manhã, por volta das 10h, a vítima foi confrontá-lo sobre os fatos e foi atingido pela arma branca”, afirma Gilson Matos, delegado da Polícia Civil.





Depois da denúncia, uma equipe de agentes se deslocou até a casa do suspeito, onde ele foi encontrado com a arma branca nas mãos. O acusado acatou a ordem policial, largou a arma no chão e foi imediatamente algemado e conduzido à Delegacia.





Após a ação, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.