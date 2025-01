Polícia Civil prende seis pessoas em operação contra delivery de drogas em Apucarana

Londrina e 19 municípios do Paraná registraram o dia mais quente do ano na quinta-feira (23)

A Polícia Civil do Paraná prendeu seis pessoas durante uma operação deflagrada com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atuava com delivery de drogas em Apucarana, no Centro-Norte do Estado.

Uma briga familiar envolvendo pai e filha mobilizou a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (23) no Jardim do Café, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).

Os policiais também localizaram uma pistola e munições 9mm, R$ 700 em espécie, balanças de precisão e outros itens relacionados ao crime.

As investigações revelaram que o grupo era altamente organizado e se estruturava como uma empresa, com divisão de tarefas e gestão centralizada. De acordo com as informações levantadas, os alvos utilizavam armas de fogo e de violência para estabelecer domínio sobre a atividade ilícita.





O delegado da Polícia Civil Victor Hugo Torres explica que durante o inquérito policial foram apuradas as práticas dos crimes de organização criminosa armada, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico e financiamento ao tráfico.





"As diligências indicam que alguns integrantes da organização criminosa podem estar envolvidos com a prática de homicídios ocorridos na cidade de Apucarana no ano passado", relata.





Os elementos informativos colhidos durante as diligências serão analisados a fim de identificar outras pessoas envolvidas nos delitos investigados.