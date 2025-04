Polícia Civil procura homem que monitorava esposa com câmeras em Itaperuçu

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está à procura de um suspeito de 23 anos de manter a mulher e o filho em cárcere privado, sob vigilância de câmeras de segurança 24 horas por dia, em Itaperuçu (Região Metropolitana de Curitiba). Ele foi detido na sexta-feira (14), após pedido de socorro feito pela mulher por e-mail, mas, foi solto no fim de semana, após audiência de custódia.





O pedido de prisão preventiva foi feito pelo MP (Ministério Público) de Rio Branco do Sul na segunda-feira (17), devido à periculosidade e à necessidade de garantir a segurança da vítima, e concedido pela Justiça. Ele não foi encontrado no cumprimento do mandado de prisão e é considerado foragido.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A PCPR divulgou a foto do suspeito nesta quarta-feira (18).