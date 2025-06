Polícia Federal negocia reintegração de posse da Fazenda Tamarana

Diante do aumento das tensões envolvendo a ocupação da sede da Fazenda Tamarana por indígenas da etnia Kaingang, a Polícia Federal enviou nesta sexta-feira (6) uma equipe de negociadores especializados para mediar, de forma pacífica, o cumprimento de uma decisão definitiva de reintegração de posse.





A ação ocorre após esgotamento de todas as instâncias judiciais, incluindo a Câmara de Mediação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e o Supremo Tribunal Federal (STF). A presença dos agentes visa garantir o diálogo entre as partes envolvidas — os indígenas e o proprietário da fazenda — e evitar confrontos.