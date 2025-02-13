Polícia Militar escolta transporte de coração para transplante em Londrina

A Polícia Militar fez a escolta de um coração para transplante em Londrina na tarde desta quarta-feira (12).
O órgão, vindo de Umuarama, foi transportado por uma aeronave do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) até a base central na cidade, onde a equipe policial assumiu a escolta terrestre até o Hospital Santa Casa.
Durante o trajeto, o médico Rafael acompanhou a operação, monitorando as condições do órgão. A ação reforça a importância da cooperação entre as instituições para garantir a agilidade e o sucesso em transplantes de alta complexidade.
Motorista perde o controle de caminhão, bate em árvore e desloca linha de trem em Rolândia
Um caminhão desgovernado invadiu a linha férrea na BR-369, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta quinta-feira (13).
Polícia Rodoviária Federal no Paraná lidera apreensões de cigarros eletrônicos no Brasil
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná tem se destacado no combate ao contrabando de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos.