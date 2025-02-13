Polícia Militar escolta transporte de coração para transplante em Londrina

A Polícia Militar fez a escolta de um coração para transplante em Londrina na tarde desta quarta-feira (12).





O órgão, vindo de Umuarama, foi transportado por uma aeronave do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) até a base central na cidade, onde a equipe policial assumiu a escolta terrestre até o Hospital Santa Casa.

Durante o trajeto, o médico Rafael acompanhou a operação, monitorando as condições do órgão. A ação reforça a importância da cooperação entre as instituições para garantir a agilidade e o sucesso em transplantes de alta complexidade.



