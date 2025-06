Polícia prende homem condenado por latrocínio em Santo Antônio da Platina

As polícias Civil e Militar do Paraná prenderam um homem de 36 anos, condenado pelo crime de latrocínio - roubo seguido de morte. A ação ocorreu na tarde de terça-feira (24), em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).





O indivíduo foi localizado em uma residência na zona rural do município. No momento da abordagem, tentou fugir com a aproximação das equipes, mas foi capturado.

Conforme o delegado da PCPR Rafael Pereira, o crime ocorreu em 2022, quando a vítima, uma mulher de 75 anos, foi registrada como desaparecida na cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. “Ela foi encontrada com os pés amarrados e em avançado estado de decomposição, às margens do Rio das Cinzas, em Santo Antônio da Platina”, completou.





As investigações resultaram na identificação do autor do crime, que, após o desaparecimento da vítima, realizou diversos saques e compras em valores expressivos utilizando o cartão bancário dela no comércio da cidade de Jacarezinho.

Durante as diligências, testemunhas relataram que o homem conhecia a vítima e realizava corridas como taxista para ela com frequência. Mesmo negando envolvimento, os elementos colhidos durante a investigação comprovaram sua participação no crime, de acordo com a polícia.





O condenado foi encaminhado ao sistema penitenciário para o cumprimento da pena.





