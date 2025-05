Polícia Rodoviária Federal apreende 125 mil maços de cigarros contrabandeados no Noroeste do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de 125 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai na tarde desta quinta-feira (20), em Doutor Camargo, no Noroeste do Paraná.





A equipe de policiais, que volta de uma fiscalização na BR-487, em Campo Mourão, avistou um caminhão-baú azul trafegando pela PR-323.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao perceber a viatura, o condutor fez uma manobra brusca ao entrar no perímetro urbano da cidade, levantando suspeitas. Os agentes, então, iniciaram um acompanhamento tático para realizar a abordagem.





O motorista entrou em uma rua do Município, estacionou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e contido poucos metros adiante. Questionado sobre a carga transportada, ele afirmou desconhecer o conteúdo.

Publicidade





Durante a revista pessoal, os policiais encontraram a chave do caminhão no bolso do suspeito.





Ao abrir o compartimento de carga, os agentes localizaram diversas caixas contendo os cigarros contrabandeados. O motorista foi preso em flagrante e, além da carga ilícita, foram apreendidos R$ 835,00 em dinheiro.





A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, enquanto o veículo e os cigarros foram entregues à Receita Federal de Maringá, onde será feita a contagem oficial do material apreendido.