Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Motorista fugiu

Polícia Rodoviária Federal apreende quase meia tonelada de maconha em Ribeirão Claro

Redação Bonde
11 fev 2025 às 13:15

Compartilhar notícia

Divulgação/PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 484,49 quilos de maconha na noite desta segunda-feira (10) em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná. 


A droga estava no porta-malas de um Volkswagen Fox preto, cujo motorista abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata densa. As equipes seguem em busca do suspeito.

Cadastre-se em nossa newsletter


O carro e a carga ilícita, por sua vez, foram encaminhados para a Polícia Civil de Jacarezinho, onde serão tomadas as devidas providências. O crime de tráfico de drogas prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.


Imagem
Prefeituras do Paraná recebem R$ 877 milhões do Fundo de Participação dos Municípios
A AMP e a CNM informam que de acordo com os dados da STN (Secretaria do Tesouro Nacional), o 1º decêndio de fevereiro de 2025, comparado ao mesmo decêndio do ano anterior, apresenta crescimento de 4,31%.


Imagem
Londrina EC abre venda de ingressos para jogo contra o Andraus
O Londrina abriu nesta segunda-feira (10) a venda de ingressos para a partida contra o Andraus, que será na quarta-feira (12), às 19h.
policia Policiais PR prf apreensao Apreensão maconha droga Drogas Tráfico crime Ribeirão Claro Norte Pioneiro
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas