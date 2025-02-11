Polícia Rodoviária Federal apreende quase meia tonelada de maconha em Ribeirão Claro

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 484,49 quilos de maconha na noite desta segunda-feira (10) em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Paraná.





A droga estava no porta-malas de um Volkswagen Fox preto, cujo motorista abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata densa. As equipes seguem em busca do suspeito.

O carro e a carga ilícita, por sua vez, foram encaminhados para a Polícia Civil de Jacarezinho, onde serão tomadas as devidas providências. O crime de tráfico de drogas prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.



