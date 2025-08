19 são presos em operação contra drogas

A Polícia prendeu na manhã desta quarta-feira (29) em Londrina 19 pessoas acusadas de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, homicídio e formação de quadrilha. A operação, que teve inicio às 6 horas da manhã, contou com o apoio de aproximadamente 70 policiais, e além dos 19 mandados de prisão, cumpriu também 19 mandados de busca e apreensão em Londrina e Cambé. Foram apreendidas pequenas quantidades de drogas. Das 19 pessoas presas, 8 já se estavam detidas por outros crimes. Policiais do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, com o apoio da Denarc – Núcleo de Londrina, 10º Subdivisão Policial de Londrina, 5º, 15º e 18º Batalhões da Polícia Militar fizeram parte da operação.

Segundo o promotor de Justiça e coordenador do Gaeco – Núcleo de Londrina, Cláudio Esteves, a operação deflagrada tinha como objetivo combater o tráfico de drogas de Londrina e região. "Atingimos todas as hierarquias do tráfico desta região. Desde as pessoas que comandam, até as que atuam no varejo", afirmou Esteves.

As investigações começaram há aproximadamente um ano, quando o Gaeco recebeu uma denúncia que dava informações sobre um grupo de pessoas que traficava em Londrina e região. "A partir dessa denúncia, identificamos outros grupos que também traficam na região. Ao longo desse período de investigação, 57 pessoas foram presas, além dessas 19 de hoje. Apesar de serem de quadrilhas diferentes, de certa maneira, essas pessoas se relacionam em algumas tarefas", explica Esteves.





Para o delegado-chefe da 10º SDP de Londrina, Sérgio Luiz Barroso, a união de todas as polícias é muito importante para o resultado satisfatório da operação. "A integração dos diversos segmentos policiais de Londrina certamente é um fator que contribuiu para o sucesso dessa operação. Embora seja um ato de combate diretamente ao tráfico, acabamos também pegando pessoas que cometem homicídios, furtos e roubos, que são crimes que estão interligados", pondera Barroso.

O delegado-chefe da Denarc, Michel Rocha de França Araújo, afirmou que o resultado dessa operação é bastante positivo para a população. "Prendemos hoje vários gerentes do tráfico. Certamente foi um grande golpe contra a criminalidade em Londrina", afirmou.





Segundo Araújo, novas investigações devem ser iniciadas para apurar o envolvimento de outras pessoas com o tráfico na região.





Presos

- Flávia Gracieli Minas

- Roger Vinicius Bernardo

- Eduardo Rangel Suzi

- João Rodrigues

- Márcio Dias de Carvalho

- Vander Luiz Dalbello

- Edcarlos Alves Martins

- Edivaldo Gomes Ninello

- Marlene Gomes Ninello

- Ezequiel dos Santos Rodrigues

- Nilde de Souza e Silva

- Edson Rodrigues dos Santos: já detido

- Alex Gomes: já detido

- Ricardo da Silva Simão: já detido

- Alexandro de Andrade: já detido

- Sérgio Aparecido C. da Silva: já detido

- Julio César Candido Carvalho: já detido

- Cleiton de Oliveira Santos: já detido

- Tiago José da Silva: já detido