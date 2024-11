Suspeito de tentativa de assalto a Malafaia disse ser integrante do Comando Vermelho, afirma polícia

A polícia identificou o suspeito de tentativa de assalto ao pastor Silas Malafaia como Gabriel Ribeiro Pedro, 23. Ele foi ferido durante a ação que ocorreu na terça (26), em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro.

Agentes da polícia afirmam que o suspeito disse ser integrante do Comando Vermelho e atuante na favela do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.





Gabriel, que já tem anotações criminais por suspeita de tráfico e receptação de moto roubada, foi preso nesta quarta (27) e passará por audiência de custódia. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

Outros suspeitos de terem participado do assalto também foram identificados, segundo a polícia. Os nomes, porém, não foram divulgados.





Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, estava em uma BMW blindada e não se feriu durante a troca de tiros entre os suspeitos e policiais militares de folga que estariam fazendo a sua segurança.





A informação de que esses policiais seriam seguranças do pastor teria sido dita por eles aos agentes que atenderam o caso.





No entanto, no boletim de ocorrência, esses policiais afirmaram que estavam passando pelo local durante suas folgas. Eles afirmaram que estavam em um carro, parados atrás do veículo do pastor e que também seriam vítimas da tentativa de assalto.





Ainda segundo a polícia, os três agentes não mencionaram que atuariam como seguranças ou citaram o nome do pastor.





A Corregedoria da Polícia Militar irá verificar a versão dos agentes, já que policiais militares são proibidos de realizar segurança privada.





A polícia classificou o caso como tentativa de assalto e descartou a possibilidade de atentado. Ainda não há confirmação sobre o eventual depoimento do pastor. Procurada, a assessoria de Malafaia não se pronunciou.