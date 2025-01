Três pessoas morrem após colisão entre dois carros em Guarapuava

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos com um total de dez pessoas deixou três mortos, nesta sexta-feira (10), na BR-277, em Guarapuava, centro-sul do Paraná.





Os veículos envolvidos foram um Fiat Palio Weekend de cor verde e emplacamento de Palmas (sudoeste) e um Fiat Siena de cor prata e emplacamento de Schroeder (SC).

A condutora do Palio, de 31 anos, e dois passageiros, de 23 e 17 anos, tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o UPA Batel em Guarapuava. Os outros três passageiros, ainda sem identificação, morreram no local.





O condutor do Siena, de 43 anos, teve ferimentos leves, fez o teste do bafômetro com resultado negativo para ingestão de álcool. Entre os passageiros, uma criança de 8 anos e uma feminina de 40 anos, tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para o hospital São Vicente. A outra criança de 8 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada junto com o condutor para o hospital Santa Tereza.





Houve interdição parcial da rodovia, com fluxo de veículos no sistema PARE e SIGA, para realização de perícia e remoção dos veículos envolvidos no acidente. A pista foi totalmente liberada às 11h40min. A equipe da PRF permaneceu no local até aproximadamente 14h para remoção de um dos veículos envolvidos.