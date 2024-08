Ação contra o PCC cumpre mandados de busca e apreensão em Londrina

Um box de alho localizado na Ceasa (Central de Abastecimento) de Londrina foi alvo de um mandado de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (23), durante uma grande operação desencadeada pela Polícia Civil do estado de São Paulo. Policiais civis de Londrina ajudaram na fiscalização.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com investigadores, o proprietário da empresa é suspeito de lavar dinheiro oriundo da exploração do tráfico de drogas, principalmente crack e cocaína, na cracolândia, área na cidade de São Paulo conhecida pelo consumo de entorpecentes dia e noite em via pública. O dono do box é do estado paulista e teve cerca de R$ 5 milhões bloqueados com autorização da Justiça.





No Paraná, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Quatiguá (Norte Pioneiro), em casas que seriam de sócios deste empresário. Em São Paulo foram mais 26 mandados e no Rio Grande do Sul um.





A ação faz parte da 5ª fase da operação Downtown, que investiga a participação de empresas nacionais e internacionais em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando do Paraná). Desde junho de 2023 foram cumpridos 180 mandados de busca e apreensão, sendo a maior parte na cidade de São Paulo. Entre os itens localizados e apreendidos há drogas, joias, celulares, computadores e ao menos R$ 70 mil em dinheiro.





Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), 53 pessoas foram presas no total. A ação mais recente ocorreu em junho deste ano, quando foram fechados 28 hotéis supostamente usados para lavar dinheiro da facção criminosa. (Com Folhapress)