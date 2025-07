Operação policial conjunta resulta em apreensão de 732 quilos de maconha em Foz do Iguaçu

Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil do Paraná e a Polícia Federal resultou na prisão de dois homens, de 36 e 37 anos, e na apreensão de 732,4 quilos de maconha. O flagrante ocorreu nesta terça-feira (29) em um porto clandestino em Foz do Iguaçu.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A ação integra a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras. As equipes faziam um patrulhamento às margens do Rio Paraná quando avistaram dois homens saindo de uma área de mata, em uma região conhecida como Porto do Queijo. Durante a abordagem, os agentes encontraram um rádio comunicador com um dos suspeitos.





Ao serem questionados, um dos suspeitos informou que estaria no local para pescar, mas não portava nenhum equipamento para a atividade. Durante as diligências, as equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira, do Centro de Operações Policiais Especiais e do Núcleo Especial de Polícia Marítima fizeram buscas nas proximidades e localizaram, a poucos metros do caminho, diversos fardos de maconha.

Publicidade





Interrogados novamente, os dois homens confessaram que trabalhavam no carregamento da droga. A apreensão representa um prejuízo estimado de R$ 1,4 milhão para o crime organizado.





Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados, junto com a droga, para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Publicidade





ALTA NAS APREENSÕES

No primeiro semestre de 2025, o total de drogas apreendidas atingiu 349,8 toneladas, um crescimento de 43,78% em comparação com os 243,2 toneladas apreendidas no mesmo período de 2024.

Publicidade





OPERAÇÃO PROTETOR

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Protetor das Divisas e Fronteira está inserida no Programa Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas e tem o objetivo de desarticular grupos criminosos e reduzir a circulação de drogas, principalmente em rota de contrabando de mercadorias ilícitas nas regiões de fronteiras.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.