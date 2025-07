PRF apreende cocaína e folhas de coca in natura em abordagem em Umuarama

A PRF apreendeu na manhã desta quarta-feira (30) 3,2 quilos de pasta base de cocaína e 100 gramas de folha de coca in natura durante a abordagem de um veículo na PR-580, em Umuarama (PR).





Os ocupantes levavam a droga de Corumbá (MS) para Guarapuava (PR) quando foram presos

Os agentes abordaram os ocupantes do veículo e localizaram, no interior, três tabletes de pasta base de cocaína, além de um pacote de folhas de coca, o que é vedado pela legislação brasileira. A lei considera como crime de tráfico de drogas o transporte deste insumo devido ao potencial para a produção de cocaína.





Os ocupantes do carro, moradores de Corumbá (MS) e Irati (PR), informaram que levariam a droga de Corumbá (MS) até a cidade de Guarapuava (PR).

Eles foram presos e devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.









