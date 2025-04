Agentes da Guarda Municipal contêm homem que assediou médica em UPA de Londrina

Agentes da Guarda Municipal de Londrina ajudaram na prisão em flagrante de um homem suspeito de assediar uma médica plantonista na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro-Oeste. O caso ocorreu na tarde de domingo (23), por volta das 17h40. A profissional acionou a equipe de segurança após ser alvo de comentários inapropriados e gestos obscenos durante um atendimento médico.





Segundo o relato da médica, o paciente insinuou que ela estaria “fazendo carinho” nele e elogiou suas mãos. Em seguida, passou a tocar seu órgão genital por dentro da calça e fez afirmações de cunho sexual, além de mencionar envolvimento com uma facção criminosa.

No momento em que a médica tentava remover uma proteção contra infecção do rosto do homem, ele tentou beijá-la, levando-a a sair correndo da sala de atendimento em busca de ajuda. Orientada pela equipe da enfermagem, ela acionou a Guarda Municipal, que mantém segurança 24 horas na unidade.





Os guardas municipais localizaram o suspeito dentro da UPA, imobilizaram e deram voz de prisão em flagrante. O homem foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil para as devidas providências.





Recentemente, a Guarda Municipal em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, tem intensificado a segurança em unidades de saúde, garantindo a presença de dois agentes 24 horas por dia nas UPAs. A medida visa proporcionar mais proteção tanto para os servidores da área da saúde quanto para os pacientes e acompanhantes que utilizam os serviços.