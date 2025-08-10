Pesquisar

Em Céu Azul

Acidente com três ônibus deixa dois mortos e 13 feridos na BR-277

Redação Bonde com PRF
10 ago 2025 às 11:27

Divulgação/ PRF
Um grave acidente no km 639 da BR-277, em Céu Azul (Oeste), deixou duas pessoas mortas e 13 feridas na madrugada deste domingo (10). A colisão envolveu um automóvel e três ônibus, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).


De acordo com os levantamentos iniciais, o carro seguia na contramão e bateu de frente com um ônibus que trafegava em direção a Foz do Iguaçu (Oeste). Com o impacto, o coletivo perdeu o controle e ficou atravessado na pista, sendo atingido transversalmente por um segundo ônibus que vinha no sentido Cascavel (Oeste).


Na sequência, um terceiro ônibus, também sentido Foz do Iguaçu, tentou desviar dos veículos, mas acabou saindo da pista. As vítimas fatais são a condutora do automóvel, de 27 anos, e um passageiro do primeiro ônibus. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel.


Os 13 feridos foram levados para o Hospital de Céu Azul. A pista ficou totalmente interditada entre 2h e 8h30, com o tráfego desviado pela marginal. Cerca de 120 passageiros ficaram sobre a via e receberam apoio da Prefeitura para transporte até a rodoviária.


