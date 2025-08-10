Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Polícia investiga

Mulher morre 'misteriosamente' após passar mal em casa de amigo em Marilândia do Sul

Redação Bonde
10 ago 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Emerson Dias/N.com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma mulher de 33 anos morreu na madrugada deste domingo (10) após passar mal na casa de um amigo, no Centro de Marilândia do Sul (Centro-Norte). A PM (Polícia Militar) foi acionada por volta da 1h40 e, ao chegar ao posto de saúde da cidade, foi informada que a equipe médica tentava reanimá-la.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Segundo relatos à PM, a vítima, usuária de entorpecentes, havia aparecido na casa do amigo por volta das 22h de sábado (9), pedindo para passar a noite. Por volta da 1h, o homem percebeu que ela estava com espuma saindo pela boca e respirando com dificuldade, acionando imediatamente o atendimento de saúde.


A equipe, composta por um motorista e uma técnica de enfermagem, levou a mulher até o posto, onde o médico de plantão fez manobras de reanimação. Apesar dos esforços, ela não resistiu e teve o óbito confirmado.


Como a causa da morte é desconhecida, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) para exames. A Polícia Civil investiga o caso.


Leia também:

Imagem
Colisão frontal deixa dois feridos na PRC-272, em Mauá da Serra
A condutora do carro foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana, e o motorista do caminhão, ao Hospital Municipal de Mauá da Serra.
mulher morte Drogas Marilândia do Sul
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas