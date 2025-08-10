Mulher morre 'misteriosamente' após passar mal em casa de amigo em Marilândia do Sul

Uma mulher de 33 anos morreu na madrugada deste domingo (10) após passar mal na casa de um amigo, no Centro de Marilândia do Sul (Centro-Norte). A PM (Polícia Militar) foi acionada por volta da 1h40 e, ao chegar ao posto de saúde da cidade, foi informada que a equipe médica tentava reanimá-la.





Segundo relatos à PM, a vítima, usuária de entorpecentes, havia aparecido na casa do amigo por volta das 22h de sábado (9), pedindo para passar a noite. Por volta da 1h, o homem percebeu que ela estava com espuma saindo pela boca e respirando com dificuldade, acionando imediatamente o atendimento de saúde.





A equipe, composta por um motorista e uma técnica de enfermagem, levou a mulher até o posto, onde o médico de plantão fez manobras de reanimação. Apesar dos esforços, ela não resistiu e teve o óbito confirmado.





Como a causa da morte é desconhecida, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) para exames. A Polícia Civil investiga o caso.



