Acidente entre dois carros mata três jovens no Noroeste do Paraná

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou três jovens mortos n a manhã desta terça-feira (22). A colisão ocorreu no km 53 da BR-487, entre Santa Elisa e Serra dos Dourados, no município de Umuarama (Noroeste). Os veículos Volkswagen Voyage e Audi A3 tinham placas de Itaquiraí (MS) e Paiçandu.





O acidente resultou na morte dos três ocupantes do Voyage, moradores de Itaquiraí, com idades de 19, 23, e 25 anos. Todos faleceram no local em decorrência do impacto. O condutor do Audi A3 sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelas equipes de resgate, sendo encaminhado ao hospital para tratamento.





Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), juntamente com o Corpo de Bombeiros e o SAMU, estiveram no local prestando socorro às vítimas e controlando o trânsito, que ficou parcialmente interditado para o trabalho das autoridades.





As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, e o laudo técnico será emitido em breve.