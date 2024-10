Escolas de Londrina e Cambé celebram Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

A leitura amplia o repertório dos estudantes para que eles possam fruir do prazer da leitura, reconhecer na arte formas de crítica cultural e política e entrar em contato com diferentes visões de mundo. Não há dúvidas do que o conhecimento pode promover. É o que preconiza o texto da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).





Instituída em 9 de abril de 1980, pelo Decreto nº 84.631, a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca - SNLB, é celebrada em todo território nacional na última semana de outubro - neste ano será de 23 a 29 de outubro.

Em Cambé e em Londrina, atividades culturais e educativas celebram a semana comemorativa. Em comum, o fortalecimento do trabalho contínuo das unidades escolares que incentivam e renovação à leitura em todos os dias do calendário escolar. Lançamento de livros, oficinas , contação de história, palestras e exibição de curtas integram as atrações nos sete dias.





