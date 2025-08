Acidente entre dois veículos deixa oito pessoas feridas em Ibiporã

Um acidente entre dois veículos na PR-862, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), deixou ao menos oito pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (6). A colisão, do tipo choque, ocorreu por volta das 5h30 no km 7+600 metros da rodovia.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um caminhão Ford Cargo estava estacionado fora da pista de rolamento quando uma van Ford Transit, que seguia logo atrás, acabou colidindo na traseira do veículo. A pista no local é dupla e em curva aberta, com limite de velocidade de 80 km/h.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista da van, de 61 anos, e sete passageiros sofreram ferimentos. Entre as vítimas estão idosos com idades entre 78 e 85 anos. Todos foram atendidos por equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do SIATE e encaminhados ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã. O condutor do caminhão, de 48 anos, e o passageiro, de 18, não se feriram.





Testes do bafômetro feitos nos dois motoristas apontaram resultado negativo para ingestão de álcool. Após os atendimentos, os veículos foram liberados no local.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.