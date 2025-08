Homem é encontrado morto dentro do Lago Cabrinha na Zona Norte de Londrina

O corpo de um homem foi encontrado no fim da manhã desta terça-feira (5) dentro de um córrego que dá acesso ao Lago Cabrinha, na Zona Norte de Londrina.





De acordo com a Polícia Militar, um morador avistou a vítima e acionou o resgate. O homem estava nu e até o momento segue sem identificação. Equipes do Corpo de Bombeiros retiram o corpo da água e isolaram a área.

A Polícia Militar e demais órgãos competentes estiveram no local. As circunstâncias da morte ainda são investigadas. De acordo com o IML (Intituto Médico Legal), o corpo está sendo analisado pela perícia para a divulgação do laudo oficial.