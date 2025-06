Carretas furtadas são recuperadas e homem é preso em distrito de Londrina

Durante patrulhamento pela zona rural de Londrina, uma equipe da Patrulha Rural da PM (Polícia Militar) localizou e recuperou duas carretas com alerta de furto e roubo. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), por volta das 10h30, na rodovia PR-538, próximo ao Patrimônio Regina, no distrito do Espírito Santo.





Os policiais avistaram uma carreta carregada com óleo vegetal abandonada no mato e, ao verificar o número do chassi, constataram que se tratava de um veículo com registro de roubo. Pouco tempo depois, um homem de 31 anos chegou ao local dirigindo outra carreta e afirmou ser o proprietário da unidade já encontrada, além de arrendatário do terreno onde os veículos estavam estacionados.

A equipe fez a verificação do segundo veículo conduzido pelo homem e constatou que ele também apresentava alerta de furto. Diante disso, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia junto com os caminhões.





No caminho, um dos veículos apresentou problemas mecânicos, perdendo o freio. O policial que a conduzia o veículo teve que usar um barranco como anteparo para pará-lo, não sendo possível chegar com ela até a delegacia. A carreta ficou estacionada no Patrimônio Regina à beira da rodovia, sem causar prejuízo ao trânsito.