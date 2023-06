Acusado de ameaça é contido com arma de eletrochoque em Londrina

Um acusado de agressão e ameaças foi contido com arma de eletrochoque por uma equipe da GM (Guarda Municipal) de Londrina no final da manhã de quarta-feira (31).





Segundo a GM, houve solicitação para para prestar apoio a um oficial de justiça que iria entregar intimação em uma residência no jardim Progresso (zona norte) a um homem suspeito de cometer violência.

O agente público relatou que, ao chegar na casa, a mulher pediu que ligasse para a GM porque havia acabado de receber ameaças por parte do agressor e estava com medo de fazer a solicitação. Então, a Central da Guarda Municipal acionou a viatura da Patrulha Maria da Penha mais próxima do local.





Quando os guardas municipais chegaram ao endereço, a vítima reforçou a informação de ameaças e agressões. A mulher disse ainda que o suspeito estava no interior do imóvel e que poderia estar armado. Ao entrar na casa, a equipe encontrou o suspeito e deu voz de abordagem, no entanto, ele não acatou. Foi necessário utilizar armamento de eletrochoque para imobilizá-lo.

A vítima disse que iria formalizar a queixa contra o homem na delegacia. Ele recebeu voz de prisão, mas, antes de ser conduzido para a delegacia, foi encaminhado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber cuidados médicos e retirar os dardos da arma de choque, procedimento padrão para evitar lesões.