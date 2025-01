Acusado de esfaquear esposa e prima dela e sequestrar filho é preso em Arapongas

Um homem acusado de esfaquear a ex-companheira e a prima dela e sequestrar o filho deles na sexta-feira (3) foi preso em Arapongas (região metropolitana de Londrina) no início da noite de sábado (4).





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 19h de sexta, a equipe do Canil foi acionada para dar apoio em uma situação de tentativa de feminicídio no jardim San Rafael. Conforme relato de uma das vítimas, esposa do autor, ela e a prima se dirigiram ao local para amamentar o bebê de sete meses do casal. Durante a visita, ele as teria ofendido verbalmente, e em seguida, após retirar uma faca da cintura, desferiu

golpes contra ambas. Depois, evadiu-se com a criança em um Volkswagen Voyage dele.





Uma das vítimas foi lesionada perto do seio esquerdo e a outra nas costas. A primeira foi atendida pelo Corpo de Bombeiros a segunda pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) - não foi detalhado qual mulher foi alvo de qual ferimento.





A PM deu início à uma série de diligências e monitoramentos. Durante a noite de sexta e madrugada de sábado, agentes fizeram vigilância em locais estratégicos, incluindo casas de possíveis conhecidos. Por volta das 18h, o carro utilizado na fuga foi avistado entrando em uma estrada rural na região conhecida como "Estrada do Orle".





O carro foi abordado, e o autor foi preso em flagrante. A criança foi encontrada no bebê conforto ao lado, bem como a faca utilizada no crime.





O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a 22ª SDP (Subdivisão Policial), e a criança foi entregue ao Conselho Tutelar.