Acusado de estuprar a própria filha em Cornélio Procópio é preso pela polícia

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, nesta terça-feira (13) em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), um homem de 33 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha.





O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Cornélio Procópio. Conforme a delegada da PCPR Thais Orlandini, o crime acontecia desde 2019.

“Tomamos ciência do caso após a vítima relatar o ocorrido na escola, situação que a própria instituição acionou a PCPR. As investigações apontaram que o indivíduo a submetia tanto a atos libidinosos, quanto a relações sexuais diariamente”, explica.





Diante dos fatos, a PCPR solicitou pela prisão preventiva do homem, a qual foi cumprida com êxito. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.





A Operação se estende ao longo de todo o mês de maio e tem os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.



