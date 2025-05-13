Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Desde 2019

Acusado de estuprar a própria filha em Cornélio Procópio é preso pela polícia

Redação Bonde com PCPR
13 mai 2025 às 17:50

Compartilhar notícia

Divulgação/Polícia Civil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, nesta terça-feira (13) em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), um homem de 33 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha.


O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Cornélio Procópio. Conforme a delegada da PCPR Thais Orlandini, o crime acontecia desde 2019.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


“Tomamos ciência do caso após a vítima relatar o ocorrido na escola, situação que a própria instituição acionou a PCPR. As investigações apontaram que o indivíduo a submetia tanto a atos libidinosos, quanto a relações sexuais diariamente”, explica. 


Diante dos fatos, a PCPR solicitou pela prisão preventiva do homem, a qual foi cumprida com êxito. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário. 

Publicidade


A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 


A Operação se estende ao longo de todo o mês de maio e tem os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.


Leia também:

Imagem
Mais 4.165 casos e nove óbitos pela dengue são registrados no Paraná
Os dados do novo ano epidemiológico 2025 totalizam agora 185.823 notificações, 57.581 diagnósticos confirmados e 52 óbitos em decorrência da dengue no Estado.
Cornélio Procópio Estupro de vulnerável Estupro criança Filha prisão
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas