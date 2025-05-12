Pesquisar

Crime na residência da família

Acusado de estuprar crianças de 4 e 10 anos é preso pela polícia em Londrina

Redação Bonde com PCPR
12 mai 2025 às 15:50

Pixabay/Ilustrativo
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente nesta sexta-feira (9) em Londrina um homem de 30 anos pela prática reiterada de crimes de estupro de vulnerável. Conforme a delegada Kelly Brasil, o investigado foi indiciado pelos crimes ocorridos entre 2024 e 2025, tendo como vítimas duas crianças, uma menina e um menino, com idades entre 4 e 10 anos. 


“Os abusos aconteciam na residência familiar, quando o homem ficava sozinho com as crianças. As investigações foram iniciadas após a denúncia da criança de 10 anos, o que levou à prisão preventiva do acusado”, explica.

A delegada ainda reforça a importância da colaboração da sociedade para a elucidação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. 


“Quando uma criança ou adolescente revela um abuso, é fundamental que o fato seja imediatamente comunicado às autoridades para que as investigações possam ser conduzidas de forma eficaz”, completa.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. 


CAMINHOS SEGUROS 

A ação faz parte da Operação Caminhos Seguros, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 


A Operação se estende ao longo de todo o mês de maio e tem os objetivos de combater a violência praticada contra crianças e adolescentes, bem como de buscar a efetiva proteção desse grupo vulnerável.


