Acusados de furtar diversos produtos de farmácias na zona leste de Londrina são detidos

Duas mulheres acusadas de furtar diversos produtos de farmácias na zona leste de Londrina foram detidas

no fim da tarde de segunda-feira (11). Um homem que estava com elas também foi detido.

Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 17h, uma equipe policial recebeu informações a respeito de duas mulheres suspeitas de furtar farmácias na região leste. Elas foram vistas entrando no estabelecimento e flagradas pelas câmeras de segurança furtando objetos e saindo sem fazer o pagamento, conforme a denúncia. Após serem abordadas, fugiram em um Renault Sandero.





A PM foi acionada e, durante a patrulha, o carro foi localizado estacionado na avenida Robert Koch, no Aeroporto. As suspeitas foram abordadas depois de tentarem despistar os policiais tentando fugir em um carro de aplicativo. Com elas, foi encontrada a chave do Sandero. Naquele carro, havia produtos de farmácia furtados, confirmados por gerentes locais.





O proprietário do carro não soube explicar a presença dos produtos. Todos foram levados à delegacia para investigação, e um simulacro de pistola foi encontrado no Sandero.





