Adolescente de 13 anos morta pelo namorado é sepultada em Bela Vista do Paraíso

O corpo da adolescente de 13 anos que foi morta pelo próprio namorado na tarde de terça-feira (4), em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), foi enterrado na tarde desta quarta-feira (5) em Bela Vista do Paraíso, cidade onde ela morava com a família.

O velório, ocorrido à tarde, reuniu familiares e amigos para a despedida da garota, enterrada às 17h. Em nota oficial, a Polícia Civil do Paraná informou que o suspeito foi preso em flagrante e autuado por feminicídio e estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Ibiporã. O inquérito sobre o caso é conduzido pela Delegacia de Sertanópolis.



Segundo a PM (Polícia Militar), a adolescente foi assassinada durante um ataque de ciúmes do então namorado, de 19 anos, que a feriu com diversos golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), entretanto, não resistiu e morreu no quintal da residência dos tios do rapaz, no jardim Aurora. A adolescente era a caçula de quatro irmãos.





“De acordo com o próprio autor do crime, ele assumiu o relacionamento na segunda-feira (3) e na terça acabou flagrando-a com outro homem. Ele, vendo a cena, ameaçou os dois de virar até sua residência para matar os dois. A menina veio atrás dele, começou a dialogar. Mas ele entrou na casa do tio e pegou uma faca e com essa faca desferiu diversos golpes no pescoço, costas e parte da frente, que acabaram vitimando esta menina”, afirmou o tenente Emerson Castro, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar.



O rapaz, que tem passagem por tráfico de drogas, teria tentando fugir, mas desistiu e ligou para a polícia, se entregando. Ele usava tornozeleira eletrônica e rompeu o equipamento enquanto ainda tentava escapar. Logo após o feminicídio, ele mudou o status na rede social de namorando para viúvo. “Segundo a vizinhança, algumas pessoas tinham medo dele, porque ele dizia mandar na região e seria um bandido perigoso”, informou.