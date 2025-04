Adolescente desaparecido no Noroeste do PR é encontrado com ajuda de óculos de visão noturna

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) localizou, na sexta-feira (18) em Terra Rica (Noroeste), um adolescente de 14 anos que estava desaparecido há mais de 30 horas. O resgate foi feito com auxílio de um óculos de visão noturna.





O garoto foi encontrado desorientado com fome e frio, às margens de uma rodovia. A ação bem-sucedida contou com o uso de equipamentos de alta tecnologia, entre eles o equipamento que permitiu aos policiais percorrer áreas com visibilidade reduzida e prosseguir com a busca mesmo durante a noite. O jovem, que é morador de Guairaçá, foi avistado durante uma varredura noturna e resgatado com segurança.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo o delegado da PCPR José Júlio Bolzani Soares, a atuação dedicada da equipe, aliada aos recursos tecnológicos avançados, foi essencial para o rápido desfecho do caso.

Publicidade





“Cada minuto era crucial. A utilização dos óculos de visão noturna possibilitaram ampliar significativamente nosso campo de busca mesmo durante a noite”, explica.





O adolescente foi entregue aos familiares, pois não apresentava ferimentos. A família, que já havia feito o boletim de ocorrência, agradeceu aos policiais pelo empenho e pela agilidade na localização do garoto.

A PCPR segue investigando as circunstâncias do desaparecimento garoto.