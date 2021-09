PM apreende adolescente e ovos recheados com maconha em Ibiporã

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por volta das 14h27 desta quarta-feira (29) na rua Arthur Pimentel, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). A PM (Polícia Militar) apreendeu dois ovos recheados com maconha dentro de uma mala em uma casa sem móveis, no mesmo terreno que o menor havia saido em atitude suspeita.

De acordo com a polícia, após denúncia, o jovem foi abordado quando saia de um terreno baldio e localizou-se uma porção de maconha com ele.

Em buscas no lote, foi encontrada, embaixo de uma pedra, uma quantidade de maconha com a embalagem similar a que estava no bolso do jovem, além de algumas porções de cocaína.





O adolescente foi conduzido junto com as drogas para delegacia de Ibiporã.